Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали 21-летнего мужчину, который распространял психотропные вещества из-за "закладок" на территории парка ВДНХ. За незаконную деятельность он получал оплату криптовалютой

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным следствия, молодой человек получал психотропные вещества через так называемые "мастер-клады", после чего фасовал их на отдельные свертки и оставлял в разных местах парка.

Расчет за незаконный товар производился через криптовалютный кошелек.

В ходе следственных действий у задержанного изъяли 66 свертков с особо опасным психотропным веществом PVP.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили 45-летнего мужчину , который обустроил в частном доме теплицу для выращивания конопли. Готовый каннабис он продавал клиентам. Стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" превышает 2,5 млн. грн.