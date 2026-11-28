Фото: поліція Києва

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За даними поліції, чоловік приїхав до Києва, щоб зустрітися з жінкою, яка після сварки переїхала до столиці. Не змирившись із розривом стосунків, він дочекався, коли колишня співмешканка вийде з роботи.

Під час конфлікту чоловік дістав заздалегідь підготовлений загострений металевий стрижень і двічі вдарив ним жінку — у грудну клітину та спину. Після цього він утік.

53-річну потерпілу госпіталізували. У неї діагностували проникаюче поранення грудної клітини, ушкодження легені та стравоходу, а також поверхневе поранення серцевого м’яза.

Нагадаємо, що у Дніпрі 36-річного чоловіка засудили до дев'яти років позбавлення волі за розбійний напад на жінку. Зловмисник напав на потерпілу на зупинці громадського транспорту, кілька разів ударив її каменем по голові та відібрав рюкзак.