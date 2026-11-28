Фото: полиция Киева

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным полиции, мужчина приехал в Киев, чтобы встретиться с женщиной, которая после ссоры переехала в столицу. Не смирившись с разрывом отношений, он дождался, когда бывшая сожительница выйдет с работы.

Во время конфликта мужчина получил заранее подготовленный заостренный металлический стержень и дважды ударил им женщину — в грудную клетку и спину. После этого он скрылся.

53-летнюю пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали проникающее ранение грудной клетки, повреждение легкого и пищевода, а также поверхностное ранение сердечной мышцы.

Напомним, что в Днепре 36-летний мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы за разбойное нападение на женщину. Злоумышленник напал на пострадавшую на остановке общественного транспорта, несколько раз ударил ее камнем по голове и отобрал рюкзак.