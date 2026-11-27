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У Києві правоохоронці викрили науковця одного зі столичних вишів, який, за даними слідства, вимагав у аспіранта $2 тисячі за сприяння в успішному захисті дисертації та отриманні наукового ступеня доктора філософії. Чоловіка затримали під час отримання грошей

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний обіймав посаду наукового керівника аспіранта. До його обов’язків входили контроль за підготовкою дисертаційного дослідження, оцінювання готовності роботи до захисту та надання необхідних висновків.

Однак згодом науковець почав вимагати від аспіранта $2 тисячі за позитивне сприяння у захисті дисертації. Зокрема, він обіцяв допомогти з підбором рецензентів та опонентів.

При цьому, як встановили правоохоронці, науковий керівник погрожував аспіранту, що в разі відмови не виконуватиме своїх посадових обов’язків. Також він заявляв, що навіть після отримання наукового ступеня намагатиметься оскаржити це рішення.

Науковця затримали під час отримання обумовленої суми коштів.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало на Рівненщині солдата навчального центру, який намагався відкупитися від служби. Він запропонував командиру хабар в 5 тисяч доларів.