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В Киеве стражи порядка разоблачили ученого одного из столичных вузов, который, по данным следствия, требовал у аспиранта $2 тысячи за содействие в успешной защите диссертации и получении ученой степени доктора философии. Мужчину задержали во время получения денег

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый занимал должность научного руководителя аспиранта. В его обязанности входили контроль за подготовкой диссертационного исследования, оценка готовности работы к защите и предоставление необходимых выводов.

Однако впоследствии ученый потребовал от аспиранта $2 тысячи за положительное содействие в защите диссертации. В частности, он обещал помочь с подбором рецензентов и оппонентов.

При этом, как установили правоохранители, научный руководитель угрожал аспиранту, что в случае отказа не будет выполнять свои должностные обязанности. Также он заявлял, что даже после получения учёной степени попытается обжаловать это решение.

Ученого задержали при получении оговоренной суммы средств.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее ДБР задержало на Ровенщине солдата учебного центра, пытавшегося откупиться от службы . Он предложил командиру взятку в 5 тысяч долларов.