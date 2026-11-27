Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який заробляв на наркотиках. Виявилось, він ховав заборонені речовини в дитячій іграшці

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegoioNews.

31-річного киянина затримали із поштовим відправленням. У його пакунку правоохоронці знайшли коробку з дитячою іграшкою. Проте виявилось, що всередині іграшки було більш як пів кілограма особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

"Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили ще близько 30 грамів метамфетаміну та альфа-PVP, пакети для фасування та електронні ваги. Орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин за цінами "чорного" ринку становить близько 550 тисяч гривень", - каже в поліції.

Нагадаємо, в Києві правоохоронці викрили 45-річного чоловіка, який облаштував у приватному будинку теплицю для вирощування конопель. Готовий канабіс він продавав клієнтам. Вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного ринку" перевищує 2,5 млн грн.