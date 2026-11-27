Фото: Нацполиция

В Киеве задержан мужчина, который зарабатывал на наркотиках. Оказалось, он прятал запрещенные вещества в детской игрушке.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegoioNews.

31-летний киевлянин был задержан с почтовой отправкой. В его свертке правоохранители нашли коробку с детской игрушкой. Однако оказалось, что внутри игрушки было более полукилограмма особо опасного психотропного вещества PVP.

"При обыске по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли еще около 30 граммов метамфетамина и альфа-PVP, пакеты для фасовки и электронные весы. Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет около 550 тысяч гривен", - говорит в полиции.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили 45-летнего мужчину, который обустроил в частном доме теплицу для выращивания конопли. Готовый каннабис он продавал клиентам. Стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" превышает 2,5 млн. грн.