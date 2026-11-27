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У Печерському районі столиці поліцейські затримали місцевого мешканця за смертельне побиття чоловіка. Під час конфлікту нападник завдав потерпілому ударів цеглиною та ножем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Тіло чоловіка без ознак життя поблизу Нижньої підпірної стіни Нової Печерської фортеці виявили перехожі, які повідомили про це поліцію.

Правоохоронці встановили, що напередодні між двома раніше незнайомими чоловіками на вулиці виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички нападник щонайменше двічі вдарив потерпілого цеглиною по голові, а потім завдав близько чотирьох ударів ножем у стегно та втік. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Поліцейські встановили особу зловмисника: 32-річного чоловіка затримали його на столичному залізничному вокзалі.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фігуранта взяли під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, у Харківській області винесли вирок чоловіку, який вбив власну матір. Він намагався приховати злочин.