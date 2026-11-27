Фото: полиция

В Печерском районе столицы полицейские задержали местного жителя за смертельное избиение мужчины. Во время конфликта нападавший нанес потерпевшему удары кирпичом и ножом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Тело мужчины без признаков жизни у Нижней подпорной стены Новой Печерской крепости обнаружили прохожие, и сообщили об этом полицию.

Правоохранители установили, что накануне между двумя ранее незнакомыми мужчинами на улице возник словесный конфликт, переросший в драку. Во время схватки нападающий по меньшей мере дважды ударил пострадавшего кирпичом по голове, а затем нанес около четырех ударов ножом в бедро и скрылся. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полицейские установили личность злоумышленника: 32-летнего мужчинк задержали на столичном железнодорожном вокзале.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фигуранта заключили под стражу без права внесения залога.

Напомним, в Харьковской области вынесли приговор мужчине, убившему собственную мать. Он пытался скрыть преступление.