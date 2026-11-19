Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители разоблачили 45-летнего мужчину, который обустроил в частном доме теплицу для выращивания конопли. Готовый каннабис он, по данным следствия, продавал клиентам. Стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" превышает 2,5 млн. грн

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews .

Следствие установило, что мужчина переоборудовал одну из комнат своего дома под место для культивирования конопли. Для этого он обустроил помещение специальным освещением, вентиляцией и системой капельного орошения.

За насаждениями киевлянин ухаживал самостоятельно, используя удобрения. После сбора урожая он высушивал каннабис и сбывал его покупателям.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили около 70 растений конопли, готового каннабиса, а также оборудования для взвешивания и фасовки наркотического средства.

Общий вес изъятых наркотиков превышает 5 кг. По оценкам правоохранителей, их стоимость на "черном рынке" составляет более 2,5 млн. грн.

Полицейские сообщили мужчине о подозрении. Обстоятельства незаконного выращивания и сбыта наркотических средств устанавливаются.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.