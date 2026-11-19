Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители остановили работу нелегальной нефтебазы, где хранилось около 50 тысяч литров жидкостей с характерным запахом бензина, дизельного горючего и спирта

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews .

В ходе обыска детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве обнаружили 11 металлических резервуаров, заполненных жидкостями с запахом горючего.

Также на территории находились промышленные электронасосные агрегаты и специальные рукава для перекачки нефтепродуктов.

В общей сложности из резервуаров изъяли около 50 тысяч литров жидкостей с характерным запахом бензина, дизельного горючего и спирта.

Проведенные экспертные исследования подтвердили, что отобранные образцы бензина не отвечают требованиям государственных стандартов (ГОСТ).

В суд направили ходатайство об аресте изъятого топлива и оборудования.

Правоохранители устанавливают владельцев нелегальной нефтебазы, а также выясняют, кому и каким способом продавали топливо.

Напомним, в середине октября Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским НПЗ. По словам президента, Украина приостановила атаки на энергетические объекты, чтобы выполнить пожелания Вашингтона. Однако Россия продолжала избивать по украинской энергетике и убивать мирных жителей.

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