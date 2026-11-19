Фото иллюстративное

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в Подольском районе обломки российского беспилотника упали у трехэтажного здания. Предварительно пожара нет. На место следуют экстренные службы.

Также, по информации КМВА, обломки БПЛА упали на открытой территории в Оболонском районе. Пока известно об одной пострадавшей женщине. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что днем 19 ноября россияне атаковали беспилотниками Киевскую область.