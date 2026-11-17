Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве разоблачили схему вымогательства денег у предпринимателей за возможность реализовывать коммерческие проекты на территории парка культуры и отдыха "Гидропарк". Директор и заместитель директора коммунального учреждения потребовали от бизнесменов половину средств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, директор "Гидропарка" и его заместитель организовали схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей, желающих проводить на территории парка культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

При заключении договоров должностные лица требовали передавать им половину средств, которые бизнес планировал инвестировать в будущие проекты.

К сделке они привлекли предпринимателя, уже работавшего на территории парка. Он консультировал других представителей бизнеса, убеждал их в доходности будущих проектов и склонял соглашаться на финансовые требования руководства коммунального учреждения.

В частности, представитель одного из обществ предложил обустроить часть территории парка для проведения спортивных и развлекательных мероприятий. Сначала чиновники за заключение договора и реализацию проекта требовали 5 млн. грн. — половину средств, которые общество планировало привлечь от спонсоров.

В ходе переговоров сумму уменьшили до 1,5 млн грн. Эти деньги должны были передать дополнительно к официальной плате по договору - 80 тысяч гривен ежемесячно.

По данным следствия, 2 июля 2026 года заместитель директора привлек к получению денег работника коммунального учреждения, не знавшего о незаконном характере договоренностей. На территории одной из столичных автозаправок тот получил пакет с 1,5 млн грн для последующей передачи должностному лицу.

В настоящее время директору и его заместителю инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Предпринимателю сообщили о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины). Заместителю директора, которому ранее уже объявили подозрение по этому делу, дополнительно инкриминируют еще одно преступление.

Напомним, что начальнику одного из отделов Вышгородского городского совета в Киевской области сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.