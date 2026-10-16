Опалювальний сезон на Львівщині 2026–2027: коли вмикатимуть тепло

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Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2026–2027 років. Громади області самостійно визначатимуть дату подачі тепла

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

Вмикати опалення на Львівщині планують, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Водночас конкретну дату початку опалювального сезону кожна громада визначатиме самостійно, зважаючи на погодні умови.

Заклади соціальної сфери — зокрема лікарні, школи та дитячі садки — зможуть отримати тепло раніше, не чекаючи на стійке похолодання. Для цього керівники установ мають подати письмові заявки.

"Наше завдання — забезпечити готовність систем теплопостачання до роботи та своєчасний початок опалювального сезону. Важливо, щоб заклади соціальної сфери могли отримати тепло раніше, якщо цього потребуватимуть умови", — зазначив Максим Козицький.

Для координації роботи в області створять оперативний штаб, який відповідатиме за стабільне проходження осінньо-зимового періоду. Департамент паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОВА моніторитиме ситуацію до завершення опалювального сезону.

Водночас Львів готує альтернативні джерела тепла на випадок тимчасового припинення роботи основної системи опалення. За словами міського голови Андрія Садового, в одній із медичних установ уже є твердопаливні котли, які можуть повністю забезпечити заклад теплом. Один із них уже працює та підігріває воду.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що вразливі мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі до 19 400 гривень на домогосподарство.