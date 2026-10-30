В Киеве стартует отопительный сезон в жилом секторе: когда начнут подавать тепло

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В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнут подключение к теплу жилых домов. Запуск централизованной системы теплоснабжения будет продолжаться до недели

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, отопительный сезон в столице начался 16 октября — сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы. По заявкам руководителей уже подключили около половины таких учреждений.

В частности, отопление получили 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.

"А с понедельника, 2 ноября, начнем подавать тепло и в жилые дома", - сообщил Кличко.

Он пояснил, что на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, протяженность теплосетей которой составляет около 3 тысяч километров, необходимо до недели.

Поэтому решение о начале отопительного сезона в жилом секторе было принято за несколько дней до прогнозируемого резкого снижения температуры.

Напомним, во Львовской области включать отопление планируют, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять +8°C или ниже в течение трех суток подряд. В то же время, конкретную дату начала отопительного сезона каждая община будет определять самостоятельно, учитывая погодные условия.