У Кривому Розі судитимуть водія, який напідпитку спричинив ДТП

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річного водія, якого обвинувачують у спричиненні дорожньо-транспортної пригоди у стані сп’яніння

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

ДТП сталася 4 липня близько 16:00 у Довгинцівському районі міста.

За даними слідства, водій автомобіля Kia Sorento виїхав на нерегульоване перехрестя та зіткнувся з автомобілем "Москвич". Ним керував 59-річний чоловік, який рухався головною дорогою.

Унаслідок зіткнення водій "Москвича" та його пасажирка зазнали тяжких тілесних ушкоджень.

Поліцейські встановили обставини аварії та зібрали докази під час досудового розслідування.

28 жовтня слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Дії водія кваліфікували за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок зіткнення легковика та рейсового автобуса на Тернопільщині зросла до 14. На місці загинула 23-річна водійка автівки.