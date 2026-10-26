Стрельба в Киеве: стрелок получил подозрение

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине. Он несколько дней назад устроил стрельбу в Святошинском районе.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, возле магазина произошла ссора между двумя молодыми мужчинами. Накануне один из них придирался к знакомой подозреваемому, работающему в магазине. Мужчина сделал ребятам замечания, но те начали драку и использовали газовый баллончик. Тогда злоумышленник получил пистолет травматического действия и произвел несколько прицельных выстрелов в их сторону.

"В результате стрельбы 23-летний пострадавший получил ранения грудной клетки и живота, от которых погиб на месте происшествия. Его товарищ получил легкие телесные повреждения. Действия стрелка квалифицированы как умышленное убийство, за совершенное ему грозит до 15 лет заключения", - говорят в полиции.

Напомним, в Святошинском районе Киева 24 октября произошла стрельба , в результате которой один мужчина погиб, а еще один получил ранения и попал в больницу. Полицейские задержали предполагаемого стрелка.