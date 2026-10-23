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23 октября 2026, 18:45

В Киеве мужчину будут судить за сексуальные преступления в отношении трех несовершеннолетних девушек

23 октября 2026, 18:45
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Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве будут судить 38-летнего мужчину, который, по данным следствия, целенаправленно знакомился с несовершеннолетними девушками из материально незащищенных семей, склонял их к интимным отношениям, а покупал подарки, телефоны и давал деньги

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным Киевской городской прокуратуры, мужчина знакомился с девушками 13–15 лет и предлагал им жить вместе с ним. При этом у него была жена и ребенок.

Одной из потерпевших стала 15-летняя девушка, с которой мужчина познакомился на улице. Сначала они общались, а впоследствии, по данным следствия, он совершил по отношению к ней действия сексуального характера.

Во время обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили 13-летнюю девушку, проживавшую вместе с ним. По версии следствия, мужчина вступал с ней в половые отношения, несмотря на возраст. Также следователи установили, что он совершал действия сексуального характера в отношении ее 15-летней сестры.

Родителей девушек в это время лишили родительских прав.

Ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении двух 15-летних девушек, изнасиловании 13-летней девушки и незаконном хранении наркотических средств.

Напомним, ранее на Черниговщине задержали мужчину за изнасилование 13-летней падчерицы . Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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