На Львівщині викрили ділка, який продавав гуманітарку для ЗСУ

Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили 41-річного чоловіка з Львівської області. Він продавав автомобілі, які були зареєстровані як допомога для військових

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік купував автомобілі за кордоном, організовував їхнє переміщення в Україну, а для перетину кордону залучав найманих водіїв. У документах вказувалось, що ці машини призначені нібито для ЗСУ, тому ввозились як гуманітарна допомога.

Проте насправді потім ці автомобілі планували продавати. Відомо про спробу продажу п’яти позашляховиків Toyota та Mitsubishi. За кожен автомобіль "бізнесмен" вказував ціну від 5 до 8 тисяч євро.

Наразі на автомобілі накладено арешт. Загальна вартість понад 1,4 мільйона гривень. Чоловік отримав підозру.

Нагадаємо, раніше на Буковині правоохоронці викрили незаконне ввезення автомобілів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.