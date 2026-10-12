У Києві адвокат за $6000 обіцяв зняти чоловіка з розшуку та оформити відстрочку

Фото: Київська обласна прокуратура

У Києві викрили дві схеми заробітку на військовозобов’язаних, які хотіли отримати відстрочку від мобілізації. В одному випадку адвокат за $6000 обіцяв зняти чоловіка з розшуку в застосунку "Резерв+" та оформити документи про догляд за дружиною

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, столичний адвокат запропонував чоловікові допомогу зі зняттям статусу "у розшуку" в застосунку "Резерв+" та подальшим оформленням документів для отримання відстрочки від військової служби.

Після переказу $3000 у гривневому еквіваленті на рахунок адвоката статус про перебування чоловіка в розшуку зник. При цьому до територіального центру комплектування та соціальної підтримки клієнт не звертався.

Надалі адвокат пообіцяв оформити документи про догляд за 29-річною дружиною чоловіка. За версією слідства, жінка не мала проходити обстежень чи комісій — адвокат запевняв, що зробить усе самостійно. За це він попросив передати ще $3000.

Для передачі документів і грошей, а також організації подальших зустрічей адвокат залучив давнього знайомого, який працює в метрополітені. Після передачі клієнтом чергових $3000 обох чоловіків затримали.

Іншу схему, за даними прокуратури, викрили в Оболонському районі Києва. Чоловік, який працює на автомийці, де обслуговують автомобілі бізнес-класу, пропонував киянину організувати фіктивне лікування в одній із лікарень Київської області, щоб надалі оформити інвалідність.

За даними слідства, чоловік запевняв, що має потрібні зв’язки й раніше вже допомагав іншим. За свої послуги він просив $12 000.

За ці гроші військовозобов’язаному обіцяли оформити медичні документи з діагнозами, які свідчили б про тривалі проблеми зі спиною. Як аванс потрібно було сплатити $4500, а решту суми — після оформлення всіх документів.

Після отримання грошей чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Київської міської та Оболонської окружної прокуратур трьом затриманим повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Нагадаємо, на Львівщині інспектор митниці організував бізнес на "білих квитках". Вартість своїх "послуг" він оцінював у 13 тисяч доларів.