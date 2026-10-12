В Киеве адвокат за $6000 обещал снять мужчину с розыска и оформить отсрочку

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киеве разоблачили две схемы заработка на военнообязанных, которые хотели получить отсрочку от мобилизации. В одном случае адвокат за $6000 обещал снять мужчину с розыска в приложении "Резерв+" и оформить документы об уходе за женой

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, столичный адвокат предложил мужчине помощь со снятием статуса "в розыске" в приложении "Резерв+" и последующим оформлением документов для получения отсрочки от военной службы.

После перевода $3000 в гривневом эквиваленте на счет адвоката статус пребывания мужчины в розыске исчез. При этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки клиент не обращался.

В дальнейшем адвокат пообещал оформить документы об уходе за 29-летней супругой мужа. По версии следствия, женщина не должна была проходить обследования или комиссии — адвокат уверял, что сделает все самостоятельно. За это он попросил передать еще $3000.

Для передачи документов и денег, а также организации дальнейших встреч адвокат привлек давнего знакомого, работающего в метрополитене. После передачи клиентом очередных 3000 долларов обоих мужчин задержали.

Другую схему, по данным прокуратуры, разоблачили в Оболонском районе Киева. Мужчина, работающий на автомойке, где обслуживают автомобили бизнес-класса, предлагал киевлянину организовать фиктивное лечение в одной из больниц Киевской области, чтобы в дальнейшем оформить инвалидность.

По данным следствия, мужчина уверял, что имеет нужные связи и раньше уже помогал другим. За свои услуги он просил $12000.

За эти деньги военнообязанному обещали оформить медицинские документы с диагнозами, свидетельствующими о длительных проблемах со спиной. В качестве аванса нужно было оплатить $4500, а остальную сумму — после оформления всех документов.

После получения денег мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Киевской городской и Оболонской окружной прокуратур троим задержанным сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Напомним, во Львовской области инспектор таможни организовал бизнес на "белых билетах" . Стоимость своих "услуг" он оценивал в 13 тысяч долларов.