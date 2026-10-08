Задушив під час сварки та закопав на городі: на Харківщині чоловіку повідомили про підозру у вбивстві

Фото: поліція Харківської області

У Чугуївському районі Харківської області правоохоронці встановили обставини загибелі 43-річної жінки, яка майже два роки вважалася безвісти зниклою

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

У її вбивстві підозрюють 50-річного місцевого жителя. За даними слідства, після злочину чоловік закопав тіло жінки на території власного домоволодіння.

За даними слідства, злочин стався у 2024 році в одному із сіл Чугуївського району. До 50-річного чоловіка прийшла в гості 43-річна знайома.

Під час перебування жінки у будинку господар виявив зникнення свого військового квитка. Документ знаходився у кишені куртки, яку чоловік залишив на кухні. У його викраденні він запідозрив свою гостю.

Між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Під час сварки господар будинку, за версією слідства, напав на жінку та задушив її.

Після цього, як встановили правоохоронці, чоловік намагався приховати сліди злочину. Він спалив особисті речі загиблої, а її тіло закопав на території власного домоволодіння.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії.

Під час слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції встановили причетність до злочину 50-річного чоловіка та виявили місце поховання тіла.

8 жовтня слідчі за процесуального керівництва Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.