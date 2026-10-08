00:35  08 жовтня
Росіяни атакували бізнес дружини Дмитра Кулеби
10:21  08 жовтня
На Львівщині зіткнулися Kia та мікроавтобус: загинула водійка
11:26  08 жовтня
У Києві дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2026, 17:08

Задушив під час сварки та закопав на городі: на Харківщині чоловіку повідомили про підозру у вбивстві

08 жовтня 2026, 17:08
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

У Чугуївському районі Харківської області правоохоронці встановили обставини загибелі 43-річної жінки, яка майже два роки вважалася безвісти зниклою

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

У її вбивстві підозрюють 50-річного місцевого жителя. За даними слідства, після злочину чоловік закопав тіло жінки на території власного домоволодіння.

За даними слідства, злочин стався у 2024 році в одному із сіл Чугуївського району. До 50-річного чоловіка прийшла в гості 43-річна знайома.

Під час перебування жінки у будинку господар виявив зникнення свого військового квитка. Документ знаходився у кишені куртки, яку чоловік залишив на кухні. У його викраденні він запідозрив свою гостю.

Між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Під час сварки господар будинку, за версією слідства, напав на жінку та задушив її.

Після цього, як встановили правоохоронці, чоловік намагався приховати сліди злочину. Він спалив особисті речі загиблої, а її тіло закопав на території власного домоволодіння.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок механічної асфіксії.

Під час слідчих та оперативно-розшукових заходів працівники відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції встановили причетність до злочину 50-річного чоловіка та виявили місце поховання тіла.

8 жовтня слідчі за процесуального керівництва Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра убивство Харківська область
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Понад 5 років за ґратами: на Рівненщині чоловік обікрав співмешканку
08 жовтня 2026, 18:59
У Херсоні розікрали мільйони на будівництві укриття для дітей
08 жовтня 2026, 18:55
Що буде з цінами на пальне: як цифри міняються щодня
08 жовтня 2026, 18:40
Тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуть до завершення опалювального сезону
08 жовтня 2026, 18:30
РФ атакувала Дніпропетровщину КАБами: є загиблі
08 жовтня 2026, 18:20
$9100 за виїзд з України: двом жителям Ізмаїла повідомили про підозру
08 жовтня 2026, 18:11
Пішов працювати до окупантів: жителю Херсона повідомили про підозру
08 жовтня 2026, 17:55
5 мільйонів на РЕБ для військових: прокуратура викрила схему "бізнесменів"
08 жовтня 2026, 17:50
На Херсонщині російський дрон атакував село: постраждала 14-річна дівчинка
08 жовтня 2026, 17:38
На Київщині жінка підпалила дві кав'ярні
08 жовтня 2026, 17:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »