Уламки БпЛА впали на навчальний заклад у Києві: виникла пожежа
Вранці у вівторок, 6 жовтня, у Києві внаслідок падіння уламків збитого повітряного об’єкта виникла пожежа на даху навчального закладу в Оболонському районі
Про це повідомила КМВА, передає RegioNews.
О 5:24 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи.
За даними КМВА, внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху одного з навчальних закладів в Оболонському районі.
Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, напередодні в Печерському районі Києва уламки впали на відкритій території біля житлового будинку. Внаслідок падіння виникло загоряння припаркованих автомобілів.
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