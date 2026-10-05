Адвоката, який підбурював дати судді 570 тисяч гривень, засудили до 5 років ув’язнення
Київський апеляційний суд залишив без змін вирок адвокату, якого засудили до 5 років позбавлення волі за підбурювання до надання неправомірної вигоди судді та замах на шахрайство у великих розмірах
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
За даними прокуратури, адвокат підбурював представника позивача передати 570 тисяч гривень судді за сприяння у видачі Оболонським районним судом Києва судового наказу про стягнення з товариства невиплаченої заробітної плати.
Адвоката затримали під час отримання частини коштів, які він вимагав.
У квітні 2025 року Деснянський районний суд Києва визнав чоловіка винним у двох кримінальних правопорушеннях. Йдеться про підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення потрібного учаснику процесу рішення, а також про закінчений замах на шахрайство, вчинений у великих розмірах.
Суд призначив адвокату покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Під час апеляційного розгляду прокурор довів, що підстав для пом’якшення призначеного покарання немає. Київський апеляційний суд погодився з цими доводами та залишив вирок без змін.
Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Йдетья про легалізацію майна.