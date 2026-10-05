Адвоката, подстрекавшего дать судье 570 тысяч гривен, приговорили к 5 годам заключения

Фото: Киевская городская прокуратура

Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор адвокату, которого приговорили к 5 годам лишения свободы за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судьи и покушение на мошенничество в больших размерах

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, адвокат подстрекал представителя истца передать 570 тысяч гривен судье при содействии в выдаче Оболонским районным судом Киева судебного приказа о взыскании из общества невыплаченной заработной платы.

Адвоката задержали при получении части требуемых им средств.

В апреле 2025 года Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным в двух уголовных правонарушениях. Речь идет о подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судье за принятие нужного участнику процесса решения, а также о законченном покушении на мошенничество, совершенное в больших размерах.

Суд назначил адвокату наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Во время апелляционного разбирательства прокурор доказал, что оснований для смягчения назначенного наказания нет. Киевский апелляционный суд согласился с этими доводами и оставил приговор без изменений.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Идетья о легализации имущества.