Адвоката, подстрекавшего дать судье 570 тысяч гривен, приговорили к 5 годам заключения
Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор адвокату, которого приговорили к 5 годам лишения свободы за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды судьи и покушение на мошенничество в больших размерах
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .
По данным прокуратуры, адвокат подстрекал представителя истца передать 570 тысяч гривен судье при содействии в выдаче Оболонским районным судом Киева судебного приказа о взыскании из общества невыплаченной заработной платы.
Адвоката задержали при получении части требуемых им средств.
В апреле 2025 года Деснянский районный суд Киева признал мужчину виновным в двух уголовных правонарушениях. Речь идет о подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судье за принятие нужного участнику процесса решения, а также о законченном покушении на мошенничество, совершенное в больших размерах.
Суд назначил адвокату наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Во время апелляционного разбирательства прокурор доказал, что оснований для смягчения назначенного наказания нет. Киевский апелляционный суд согласился с этими доводами и оставил приговор без изменений.
Напомним, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Идетья о легализации имущества.