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05 октября 2026, 11:36

Пил, обижал и угрожал матери: киевлянин получил 2 года за решеткой

05 октября 2026, 11:36
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве 33-летний мужчина приговорен к двум годам лишения свободы за систематическое домашнее насилие в отношении 54-летней матери

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что мужчина, проживавший вместе с матерью, долгое время оскорблял и унижал женщину, угрожал ей физической расправой и оказывал психологическое давление. Во время одного из конфликтов он также толкнул потерпевшую.

По данным полиции, мужчина часто устраивал ссоры в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже не раз привлекали к административной ответственности за домашнее насилие.

Систематические издевательства привели к тому, что женщина находилась в состоянии постоянного напряжения, тревоги и страха за жизнь. После очередного конфликта она обратилась за помощью к стражам порядка.

Следователи Оболонского управления полиции задокументировали факты насилия и объявили мужчине подозрение по ч. 1 ст. 126-1 Уголовного кодекса – домашнее насилие. Обвинительный акт был направлен в суд.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы. После отбывания наказания он должен пройти трехмесячную программу для обидчиков.

Напомним, в Киеве во время вызова из-за домашнего насилия полицейский применил табельное огнестрельное оружие. По предварительной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать. Нападающий погиб.

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