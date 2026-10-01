У Києві відновили рух наземного транспорту через Південний міст
У Києві відновили рух наземного громадського транспорту через Південний міст. Автобуси №22 та №91 знову курсують за звичайними маршрутами
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передє RegioNews.
За попередніми результатами огляду фахівці комунального підприємства "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень конструкцій Південного мосту.
Водночас на мосту тривають обстеження конструкцій метрополітену.
Наразі поїзди "зеленої" лінії метро курсують лише на окремих ділянках — між станціями "Сирець" — "Видубичі" та "Осокорки" — "Червоний хутір".
Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково.
Нагадаємо, що у четвер, 1 жовтня, біля опорної частини Південного мосту в Києві зафіксували два влучання безпілотників.