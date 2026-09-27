14:23  27 вересня
На Рівненщині п'яний водій BMW влаштував ДТП із п'ятьма авто
12:54  27 вересня
На Львівщині військовослужбовець у відпустці підірвав гранату: четверо постраждалих
10:28  27 вересня
На Львівщині трактор перекинувся кілька разів: водій загинув
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2026, 17:15

Росіяни вдарили по Сумах трьома КАБами: загинули 16-річна дівчина та літня жінка

27 вересня 2026, 17:15
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

У неділю, 27 вересня, внаслідок чергового російського удару по Сумах загинули двоє людей. Серед загиблих – 16-річна дівчина та літня жінка

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, ще п'ятеро людей постраждали, серед них – одна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Російські війська атакували місто трьома керованими авіабомбами. Один із ударів стався поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Будівля зазнала пошкоджень. На момент атаки відвідувачів у ній не було.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік. У Солом'янському районі внаслідок влучання БпЛА загорілася одноповерхова будівля станції технічного обслуговування.

Окрім того, вранці російські війська двічі атакували дата-центр у Києві. Внаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Суми КАБ війна російська армія дівчина жінка загибла
Росія атакувала Київ: у Голосіївському районі влучання в будівлю
27 вересня 2026, 16:49
РФ двічі атакувала Комишуваху: загинув чоловік, пошкоджено 10 будинків
27 вересня 2026, 13:58
У Вишневому ворожий дрон пошкодив п'ять авто: загинула людина, є постраждалі
27 вересня 2026, 12:06
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Воюємо за незалежність, але стаємо залежнішими: парадокси війни
27 вересня 2026, 19:10
Від евакуації до бою: в Україні запускають "Армію роботів"
27 вересня 2026, 18:35
У Дарницькому районі Києва дрон влучив у дев'ятиповерхівку
27 вересня 2026, 17:41
Росія атакувала Київ: у Голосіївському районі влучання в будівлю
27 вересня 2026, 16:49
Окупанти блокують допомогу Олешкам: українські військові доставили 4 тонни продуктів дронами
27 вересня 2026, 16:16
На Львівщині в палаючому автомобілі виявили тіло людини
27 вересня 2026, 15:35
У Донецьку уражено місце запуску ударних БпЛА росіян: є влучання і по складах
27 вересня 2026, 14:55
На Рівненщині п'яний водій BMW влаштував ДТП із п'ятьма авто
27 вересня 2026, 14:23
РФ двічі атакувала Комишуваху: загинув чоловік, пошкоджено 10 будинків
27 вересня 2026, 13:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »