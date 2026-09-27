Росіяни вдарили по Сумах трьома КАБами: загинули 16-річна дівчина та літня жінка

Фото: Сумська ОВА

У неділю, 27 вересня, внаслідок чергового російського удару по Сумах загинули двоє людей. Серед загиблих – 16-річна дівчина та літня жінка

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, ще п'ятеро людей постраждали, серед них – одна дитина. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Російські війська атакували місто трьома керованими авіабомбами. Один із ударів стався поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Будівля зазнала пошкоджень. На момент атаки відвідувачів у ній не було.

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік. У Солом'янському районі внаслідок влучання БпЛА загорілася одноповерхова будівля станції технічного обслуговування.

Окрім того, вранці російські війська двічі атакували дата-центр у Києві. Внаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей.