Росія атакувала Київ: у Голосіївському районі влучання в будівлю
У Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у чотириповерхову нежитлову будівлю
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, йдеться про адміністративну будівлю.
Екстрені служби прямують на місце події. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у столиці загинув чоловік. У Солом'янському районі внаслідок влучання БпЛА загорілася одноповерхова будівля станції технічного обслуговування.
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