Нічна атака на Київ: у двох районах виникли пожежі
У ніч на 9 вересня російські війська вкотре атакували столицю
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок ворожих влучань у Дарницькому та Голосіївському районах сстались загоряння двох вантажних автомобілів та гаража. На іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
На щастя, жертв та постраждалих внаслідок нічного обстрілу немає.
Нагадаємо, раніше у Києві ліквідували всі пожежі після ворожих атак 8 вересня. Кількість постраждалих зросла до 35.
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