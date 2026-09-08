РФ атакувала Україну "Оніксами", балістикою, Х-101 та 166 дронами
У ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та 166 ударних безпілотників. Основними напрямками удару були Київщина та Одещина
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
З вечора 7 вересня російські війська запустили:
- протикорабельні ракети "Онікс" із Брянської та Курської областей РФ і тимчасово окупованого Криму;
- балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23 із Брянської та Воронезької областей РФ;
- 32 крилаті ракети повітряного базування Х-101;
- 166 ударних БпЛА типу Shahed, більш як половина з яких були реактивними, а також дрони-імітатори "Пародія".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 175 цілей.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Нагадаємо, в ніч на 8 вересня ворог атакував Київ та область ракетами і дронами. Унаслідок ворожого удару в столиці загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Руйнування та пожежі зафіксували щонайменше у п'яти районах Києва.