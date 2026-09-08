РФ атакувала ринок "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалі

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Уночі російські війська завдали удару по ринку в передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджені торговельні павільйони, постраждали троє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Спочатку було відомо про 58-річного охоронця. Чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Згодом по медичну допомогу звернулися ще двоє чоловіків 1972 та 1978 років народження. Їх не госпіталізовували.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Як пише "Думська", судячи з відео в соцмережах, удар припав на промтоварний ринок "7-й кілометр".

Довідка: Промтоварний ринок "7-й кілометр" – великий оптово-роздрібний торговельний комплекс у селищі Авангард Одеського району, неподалік Одеси.

Його історія розпочалася 19 грудня 1989 року, коли на території колишніх полів почали торгувати підприємці, яких перевели зі Старокінного ринку. Згодом стихійний базар перетворився на масштабний торговельний комплекс із павільйонами, магазинами, складами та контейнерами.

Нині "7-й кілометр" вважається одним із найбільших промтоварних ринків України.

Нагадаємо, на Сумщині російський безпілотник атакував пасажирський потяг. На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки у супроводі працівників "Укрзалізниці".