РФ атакувала "Епіцентр" у Прилуках: поліція працює на місці удару
Сьогодні 8 вересня російські війська атакували торговий центр у Прилуках Чернігівської області
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.
Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.
Поліцейські забезпечують охорону місця удару, проводять необхідні першочергові заходи та збирають докази воєнного злочину російської армії.
Правоохоронці закликають громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі 8 вересня російські війська завдали удару по ринку в передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджені торговельні павільйони, постраждали троє людей.