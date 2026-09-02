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Вночі 2 вересня у Дніпровському районі столиці відбулася перестрілка між силовиками. Станом на ранок протистояння тривало

Про це інформує RegioNews із посиланням на "Українську правду" та Київську МДА.

Повідомляється про трьох поранених співробітників Головного управління розвідки.

За даними ЗМІ, протистояння СБУ та ГУР якось пов'язано зі зникненням заступника командира підрозділу ГУР "Російський добровольчий корпус" Степана Каплунова.

Правоохоронці назвали це проведенням "спеціальної поліцейської операції".

Наразі поліція перекрила вулицю Шумського, де відбулася стрілянина між силовиками. Обмежений проїзд транспорту та рух пішоходів.

У зв'язку з перекриттям вулиці Шумського в обох напрямках міська влада змінила маршрути автобусів № 87, 95 та 108.

Нагадаємо, 2 вересня СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла теракту проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності. Яких-небудь деталей не повідомили.