Зеленський звільнив керівника департаменту СБУ Храмова після стрілянини у Києві

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави 2 вересня.

Причини звільнення Храмова в документі не зазначені.

Президент напередодні доручив провести перевірку обставин стрілянини між СБУ та ГУР у Дніпровському районі столиці. Розслідуванням займаються Державне бюро розслідувань та ОфісГенерального прокурора.

Що відомо про стрілянину

1 вересня у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу (РДК) з’явилася інформація про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Автор допису стверджував, що його нібито викрали біля власного будинку. З цього приводу, за твердженням РДК, командування звернулося до ГУР, СБУ та ДБР.

Згодом начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив "Суспільному", що опублікував повідомлення про зникнення Каплунова з власної ініціативи.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила, що її співробітники разом із ГУР запобігли теракту, який, за версією спецслужби, готувала ФСБ Росії проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху.

У СБУ також заявили, що під час проведення слідчих дій у межах розслідування цього теракту на оперативно-слідчу групу здійснили збройний напад. За даними відомства, правоохоронці застосували зброю у відповідь, унаслідок чого поранення отримали люди, які чинили спротив.

Водночас адвокат Степана Каплунова Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів подробиці конфлікту між СБУ та ГУР в Києві. За його словами, СБУ фактично відкрила вогонь по беззбройних людях. Відомо, що троє розвідників отримали поранення.

Стрілянина сталася у Дніпровському районі Києва, на житловому масиві Березняки.