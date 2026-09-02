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02 вересня 2026, 14:33

Росія вдарила по Національному університету харчових технологій у Києві

02 вересня 2026, 14:33
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Фото: Facebook/Андрій Бутенко
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Вдень 2 вересня російські війська завдали удару по Національному університету харчових технологій у Києві. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі навчального закладу

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає RegioNews.

За його словами, серед студентів та викладачів постраждалих немає.

"Удар по закладу освіти – це завжди більше, ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють. Саме тому безпека залишається безумовним пріоритетом для всієї системи освіти", – зазначив міністр.

В освітньому відомстві наголосили, що через постійні повітряні тривоги та загрозу обстрілів навчання в різних регіонах проходить у різних форматах – очному, дистанційному або змішаному.

Оптимальний формат навчання визначають органи місцевого самоврядування разом із закладами освіти, передусім з огляду на безпекову ситуацію.

Нагадаємо, із самого ранку 2 вересня росіяни атакують Київ та область.

У Голосіївському районі зафіксували загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. А в центрі столиці – влучання по будівлі університету.

За словами Володимира Зеленського, росіяни вдарили дронами по навчальному закладу прямо під час занять. На щастя, 160 студентів, які мали заняття, були в укритті.

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