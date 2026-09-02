У Києві росіяни атакували університет прямо під час занять – Зеленський
2 вересня з самого ранку росіяни обстрілюють Київ та інші міста України. Президент прокоментував ранкові обстріли
Про це заявив президент України, передає RegioNews.
За словами Володимира Зеленського, в столиці росіяни вдарили дронами по одному з університетів. Це сталось прямо під час занять. На щастя, 160 студентів, які мали заняття, були в укритті.
Також президент нагадав, що вночі росіяни вдарили по Одещині: пошкоджено житловий будинок та міську інфраструктуру, серед постраждалих дитина.
"У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції. Через влучання на Харківщині без світла залишились тисячі людей, є поранені. У багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів, авіаційні бомби", - каже президент.
Нагадаємо, із самого ранку 2 вересня росіяни атакують Київ та область.
У Голосіївському районі зафіксували загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. А в центрі столиці – влучання по будівлі університету, повідомлялося про постраждалих.