У Києві в підʼїзді багатоповерхівки знайшли вбитим чоловіка
Ввечері 1 вересня на сходовій клітці однієї з багатоповерхівок у Деснянському районі столиці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Поруч із місцем злочину правоохоронці вилучили стріляні гільзи від мисливської зброї та ніж.
Підозрюваного затримали за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД.
Наразі тривають слідчі дії, деталі правоохоронці обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину затримали.
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