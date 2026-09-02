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02 вересня 2026, 12:08

Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає, однак можливі затримки через логістику

02 вересня 2026, 12:08
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Ілюстративне фото: pixabay
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Запасів продуктів та основних товарів у Дніпропетровській області достатньо, дефіциту немає

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Він зазначив, що ситуація контрольована.

Через безпекову обстановку торговельні мережі вимушені змінювати логістичні маршрути, тому можливі тимчасові затримки з постачаннями. Подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників.

Водночас у регіоні фіксують підвищений попит на окремі товари, зокрема сіль та крупи. У зв'язку з цим супермаркети не завжди встигають оперативно поповнювати полиці.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені підприємство, будинок та дитсадок.

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війна продукти Дніпропетровська область супермаркет дефіцит
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