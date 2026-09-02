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02 вересня 2026, 15:05

Захищала коханого від ТЦК: на Чернігівщині жінка напала на поліцейського

02 вересня 2026, 15:05
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Фото з відкритих джерел
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У Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у березні в селі Волосківці Менської громади. Військові ТЦК разом із поліцейським перевіряли документи чоловіків. Співмешканець жінки намагався втекти від працівників ТЦК та поліції. В результаті він подзвонив їй, і вона приїхала.

Коли жінка була на місці, вона почала штовхати поліцейського. Зокрема, вона зірвала з нього жетон і кілька разів ударила по руках.

На суді вона визнала свою провину. За словами жінки, вона лише хотіла допомогти партнеру і не допустити його затримання.

Суд призначив покарання один рік позбавлення волі, але звільнив її від відбування покарання з випробуванням та встановив один рік іспитового строку.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

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