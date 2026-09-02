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02 вересня 2026, 15:34

У Дніпрі зросла кількість постраждалих від ворожої атаки

02 вересня 2026, 15:34
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Дніпро зросла до восьми людей. Троє з них перебувають у лікарнях у важкому стані. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Також через ворожий удар у Дніпрі пошкоджені кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, що у Дніпрі кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до двох.

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