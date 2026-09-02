На Одещині пошкодили могили трьох військовослужбовців

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У Подільську Одеської області поліція розслідує пошкодження могил трьох військовослужбовців на одному з місцевих кладовищ

Про це, як інформує поліція області повідомила місцева жителька – мати одного з полеглих захисників, передає RegioNews.

На місці слідчо-оперативна група виявила пошкоджені елементи огорож на трьох могилах. Зокрема, невідомі відламали ковані елементи у вигляді Державного Герба України – тризуба.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою.

Правоохоронці встановлюють обставини пошкодження могил та осіб, які можуть бути до цього причетні.

Нагадаємо, раніше у Вінниці вандали пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Його мати повідомила про те, що з могили зникли дерев'яна булава та три свічки.