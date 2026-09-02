Ранкова атака РФ на Київщину: є травмовані та пошкоджені будинки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, у Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, а у Броварському районі жінка зазнала уламкових поранень руки та плеча. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

У Бучанському районі виникла пожежа у складських приміщеннях, також пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі пошкоджений приватний будинок, а в Бориспільському – складська будівля.

На місцях працюють рятувальники. Вони ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня РФ вчергове здійснила комбіновану атаку на Україну. Окупанти запустила по Україні балістику, ракети Х-59/69 та понад 170 ударних БпЛА. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих на 4 локаціях.