У центрі Києва влучання по будівлі університету: є постраждалі
У середу, 2 вересня, в центрі Києва внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по будівлі одного з університетів, спалахнула пожежа
Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації, передає RegioNews.
За попередніми даними, будівля зазнала значних руйнувань. Також вибиті вікна в інших корпусах університету.
Повідомляється про постраждалих. Їхня кількість та стан наразі уточнюються.
Нагадаємо, в ніч на 2 вересня РФ вчергове здійснила комбіновану атаку на Україну. Окупанти запустила по Україні балістику, ракети Х-59/69 та понад 170 ударних БпЛА. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих на 4 локаціях.
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