Удар РФ по Дніпру: у лікарні померла поранена жінка, вже двоє загиблих

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У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до двох

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, у лікарні померла жінка, яка дістала тяжких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.

Внаслідок удару у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджені продовольчі складські приміщення торговельної мережі.

У соцмережах повідомляють, що під удар могли потрапити склади виробника морозива "Ласунка".

Нагадаємо, вдень 2 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка, тіло якого рятувальники деблокували з-під завалів. Також щонайменше шестеро людей отримали поранення.