Удар РФ по Дніпру: у лікарні померла поранена жінка, вже двоє загиблих
У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до двох
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, у лікарні померла жінка, яка дістала тяжких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.
Внаслідок удару у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджені продовольчі складські приміщення торговельної мережі.
У соцмережах повідомляють, що під удар могли потрапити склади виробника морозива "Ласунка".
Нагадаємо, вдень 2 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа.
Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка, тіло якого рятувальники деблокували з-під завалів. Також щонайменше шестеро людей отримали поранення.
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