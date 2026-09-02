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02 вересня 2026, 14:12

Удар РФ по Дніпру: у лікарні померла поранена жінка, вже двоє загиблих

02 вересня 2026, 14:12
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до двох

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, у лікарні померла жінка, яка дістала тяжких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося.

Внаслідок удару у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджені продовольчі складські приміщення торговельної мережі.

У соцмережах повідомляють, що під удар могли потрапити склади виробника морозива "Ласунка".

Нагадаємо, вдень 2 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка, тіло якого рятувальники деблокували з-під завалів. Також щонайменше шестеро людей отримали поранення.

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