У Польщі жінка тягала за волосся 13-річну дівчинку через українську мову

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У польському місті Седльце 41-річна місцева мешканка напала на 13-річну українку та її матір після того, як почула, що дівчинка розмовляє українською мовою

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає RegioNews.

За даними поліції, минулого тижня мати дівчинки звернулася до правоохоронців із заявою. Жінка повідомила, що невідома нападниця публічно ображала її неповнолітню доньку через її національність, а потім застосувала до неї фізичне насильство.

Правоохоронці встановили особу нападниці за записами міських камер відеоспостереження. Нею виявилася 41-річна мешканка Седльце.

За словами керівниці районної прокуратури Седльце Катажини Вонсак, перед нападом жінка вживала алкоголь. Почувши українську мову, вона підійшла до дівчинки, почала її ображати та тягати за волосся.

Під час допиту в прокуратурі підозрювана не змогла пояснити свою поведінку.

Жінці висунули звинувачення в образі неповнолітньої та застосуванні до неї насильства через національну приналежність, а також в образі матері дівчинки на національному ґрунті.

Прокурор призначив підозрюваній запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Їй заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них ближче ніж на 50 метрів.

За скоєне жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як відомо, останнім часом у Польщі почастішали випадки нападів та проявів агресії щодо українців.

Нагадаємо, у польській Гдині невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України, двічі вдаривши її дерев'яною палицею по голові.

Нещодавно у Вроцлаві група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

А в польському місті Познань група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця. У польському місті Познань група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця.