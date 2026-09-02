Зеленський призначив нового командувача Сухопутними військами ЗСУ
2 вересня з'явився офіційний наказ президента про призначення нового командира у Сухопутні війська ЗСУ. Таким чином, генерал-лейтенант Геннадій Шаповалов буде замінений
Такий наказ уже з'явився на офіційному порталі президента, передає RegioNews.
Замість Геннадія Шаповалова Сухопутні війська ЗСУ очолить Святослав Заїць. Відповідний указ президент уже підписав.
Хто такий Святослав Заїць
У 2014 році Святослав Заїць командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади під час подій у Криму. Також він був заступником командира 8-го корпусу. У квітні 2026 року став очільником 20-го армійського корпусу. У ЗМІ зазначають, що Заїць приділяв увагу цифровізації управління військами та розвитку безпілотних систем.
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