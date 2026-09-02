У "Феофанії" знесли паркан і пошкодили дерева: поруч – ділянки родин двох суддів

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Родини суддів Шостого апеляційного адміністративного суду Андрія Парінова та Олександра Беспалова придбали земельні ділянки поруч із парком "Феофанія". Після зміни власників розпочалися судові спори щодо доступу до землі, а цього літа біля парку демонтували шлагбаум і частину огорожі

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

"Феофанія" має статус парку-пам’ятки загальнодержавного значення та входить до природно-заповідного фонду України. Через це на її території діють особливі правила, зокрема заборонений в’їзд приватного автотранспорту.

Ще у 2004 році територію парку обгородили металевою огорожею, а на в’їзді встановили шлагбаум. Водночас у 2005 році Київрада передала у приватну власність 30 ділянок у провулку Кільцевому. Вони залишилися за огорожею, але належали до експериментальних дослідних територій"Феофанії". В Інституті еволюційної екології НАН України стверджують, що землю передали без погодження Президії НАН.

Близько 20 років на приватизованих ділянках нічого не відбувалося. Однак у 2025 році частина власників змінилася, після чого почалися суди щодо доступу до земель та законності встановлення шлагбаума й огорожі.

2 липня 2026 року Київський окружний адміністративний суд задовольнив один із позовів. Уже 14 липня шлагбаум біля в’їзду до "Феофанії" демонтували, хоча рішення суду на той момент ще не набрало законної сили.

4 серпня працівники "Київблагоустрою" демонтували також металеву огорожу, яка визначала межі парку. Журналісти Bihus.Info зафіксували пошкоджені дерева, а на місці колишньої пішохідної зони з’явилася огорожа приватних володінь.

За даними розслідувачів, одна з ділянок, що межує з парком, нині належить судді Андрію Парінову. Він отримав її у подарунок від матері Ірини Парінової, яка придбала землю у 2025 році. На ділянці розташований будинок та облаштований окремий вихід безпосередньо до "Феофанії".

Сама Ірина Парінова також володіє сусідньою ділянкою, яку придбала у 2025 році. За даними Bihus.Info, вона була серед позивачів у справі щодо встановлення шлагбаума та огорожі парку.

Ще одну ділянку поруч у 2025 році придбала Юлія Ганчук – сестра судді Олександра Беспалова. Парінов і Беспалов багато років працюють в одному суді та неодноразово розглядали справи у складі одних колегій.

Парінов у коментарі журналістам заперечив, що його мати судилася через доступ до ділянок, хоча Bihus.Info зазначає, що Ірина Парінова подавала відповідний позов.

Водночас суддя заявив, що підтримує збереження "Феофанії", але вважає, що огорожу встановили з порушенням меж приватних ділянок.

Беспалов також підтвердив, що знає про судові спори щодо шлагбаума та доступу до землі. За його словами, огорожа парку нібито заходила на приватні ділянки, а до ділянки його сестри не було проїзду.

При цьому обмеження на в’їзд до "Феофанії" є не лише внутрішнім правилом адміністрації. Через статус парку відповідний режим його території закріплений наказом Міністерства екології.

Нагадаємо, раніше журналісти розповідали, що голова Господарського суду Києва Вадим Босий живе у приватному будинку в Лісниках під Києвом, оформленому на його доньку, а користується Toyota Land Cruiser Prado 2025 року, записаним на матір-пенсіонерку. Ці активи відсутні в деклараціях судді.