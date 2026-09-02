Хто інформаційно "замовив" Тігіпка? Хвиля вже пішла

Фото з відкритих джерел

Наприкінці серпня, в один день, з'явилося два «викриття» Сергія Тігіпка та групи ТАС – на різних майданчиках, від різних авторів, з різними темами, але зі спільною рамкою: радник керівника Офісу Президента, його банки і «схеми».

Ми не з'ясовували, хто за цим стоїть. Натомість узяли те, що Інститут масової інформації напрацював про джинсу – замовні матеріали під виглядом журналістики: пам'ятку із шістьма ознаками, яку писали ще під передвиборчу джинсу, і серпневе дослідження про те, як замовні публікації проти бізнесу виглядають в анонімних телеграм-каналах. Не всі шість ознак пам'ятки стосуються негативних текстів, але три – стосуються прямо. До них додаємо одну з дослідження і ще одну, яку видно при уважному читанні.

Перше – однакові або дуже подібні матеріали в різних медіа. У пам'ятці ІМІ це ознака номер шість. Дослідження 2026 року описує її сучасний вигляд: майже ідентичні тексти в кількох каналах з невеликим часовим інтервалом, і "така синхронність і повторюваність формулювань може свідчити про скоординоване поширення контенту". Два тексти про Тігіпка не ідентичні – це збіг частковий. Але герой, рамка і час у них спільні.

Друге – відсутність іншої думки. Пам'ятка описує це просто: у замовному матеріалі "наявність ще когось чи хоча б іншої думки навіть не розглядається". Пам'ятку писали під позитивну агітацію, але у своєму переліку ознак політичної джинси ІМІ окремо зазначає, що вона "може бути як позитивного, так і негативного характеру". У жодному з двох текстів позиції групи ТАС ми не знайшли, хоча вона публічна: щодо поставок вагонів, які знову згадуються в одній із публікацій, компанія ще в липні відповідала журналістам. Ця відповідь у публікації не згадана.

Третє – посилання, які неможливо перевірити. У пам'ятці це ознака номер чотири: узагальнення на кшталт "на думку експертів" чи "за статистичними даними" без вказівки, чиїх саме. У тексті сказано: "ми вже скерували скаргу та заяву про вчинення кримінального правопорушення" – але не вказано, куди, коли і під яким номером. Замість цього наприкінці поста – перелік із восьми відомств, від Офісу Генпрокурора до Нацбанку, і набір хештегів про схеми й корупцію. Заява без реквізитів не є підтвердженням чого-небудь.

Четверте – непрозорість авторів. Дослідження ІМІ 2026 року описує стрічки анонімних каналів, де реклама брендів сусідить із замовним негативом проти компаній, а встановити відповідальних за публікацію, за словами ІМІ, "вкрай складно". Перша з публікацій про Тігіпка вийшла від громадської організації, зареєстрованої в січні 2025 року, де засновник і керівник – одна особа; інформації про джерела її фінансування у відкритому доступі ми не знайшли. Друга – в анонімному каналі. Коли невідомо, хто платить авторам, невідомо, чиї інтереси читаєш.

І п'яте – те, чого в методиках немає, але що видно при уважному читанні: правдиві факти, скомпоновані так, щоб вести до наперед перекрученого висновку.

Тобто, автори беруть резонансну справу – наприклад, заставу за ексміністра Галущенка – і будують текст навколо Тігіпка: з його банку і статусу радника публікація починається. За даними, які оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, 150 мільйонів застави надійшли п'ятьма платежами через чотири банки: через державний Сенс Банк – 50 мільйонів, через ОТП – 54, через ПУМБ – 41, через Idea Bank групи ТАС – 5, найменша частка. За версією НАБУ і САП, кошти легалізували саме через Сенс Банк; підозру у справі отримала, зокрема, посадовиця Офісу Президента. Нацбанк перевіряє всі чотири банки. У публікації ж на першому місці – банк Тігіпка, а роль Сенс Банку розкрито майже у середні тексту. Жодна цифра не вигадана, але їхнє розташування кардинально змінює зміст повідомлення.

Аналогічно з "викриттям" членства в Раді з питань підтримки підприємництва при Президентові. Указ із повним складом Ради, де Тігіпко зазначений як голова наглядової ради "ТАС АГРО", і словами про те, що члени Ради беруть участь у її роботі "на громадських засадах", опублікований на сайті Президента ще в березні. Розкрити те, що держава сама опублікувала, – не розслідування, а пошук приводу.

Три ознаки з пам'ятки ІМІ, одна з її ж дослідження, одна – з уважного читання. Чотири збігаються повністю, одна – частково. Пам'ятка ІМІ написана для того, щоб читач сам відрізняв факти від готового висновку, поданого як факти. А наступний крок таких хвиль зазвичай передбачуваний: за кілька днів з'являються публікації "джерела повідомляють про перевірку", а потім дрібні сайти передруковують одне одного. Якщо ви це побачите – тепер ви знаєте, що це таке.

У групі ТАС підтверджують, що вважають ці публікації лише початком.