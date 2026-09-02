13:59  02 вересня
За допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК: на Рівненщині чоловік отримав штраф
09:58  02 вересня
У Польщі жінка тягала за волосся 13-річну дівчинку через українську мову
07:56  02 вересня
У Києві в підʼїзді багатоповерхівки знайшли вбитим чоловіка
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2026, 13:59

За допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК: на Рівненщині чоловік отримав штраф

02 вересня 2026, 13:59
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Рівненській області чоловік за допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК для відстрочки від мобілізації

Про це йдеться у вироку суду, передає RegioNews.

Зазначається, що на початку листопада 2024 року чоловік вирішив виготовити підроблену довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією. У документі мало бути зазначено, що його дружині встановили ІІ групу інвалідності безстроково.

За матеріалами справи, чоловік знайшов в інтернеті зразок довідки, після чого за допомогою комп’ютера, ChatGPT та графічного редактора вніс до нього персональні дані дружини та іншу інформацію. Готовий документ він роздрукував на кольоровому принтері.

У фальшивій довідці йшлося про те, що 3 жовтня 2024 року жінка нібито пройшла первинний огляд в обласній МСЕК №1 та отримала ІІ групу інвалідності через загальне захворювання. Насправді такого документа комісія не видавала.

17 лютого 2026 року чоловік подав до ЦНАПу Сарненської міської ради заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Як підтвердження права на неї він додав завірену копію підробленої довідки.

Чоловік визнав свою вину та погодився з обставинами справи. Суд розглянув її у спрощеному провадженні без проведення судового засідання.

Суд визнав чоловіка винним у підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, у Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до підробки документів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область довідка ChatGPT МСЕК мобілізація чоловік підроблені документи
$20 тисяч за зняття з обліку: на Харківщині військовослужбовець "відбивав" чоловіків від мобілізації
26 серпня 2026, 16:57
За $7 тисяч обіцяв переправити до Угорщини: на Закарпатті затримали адвоката
26 серпня 2026, 08:43
У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК: є постраждалі
26 серпня 2026, 07:11
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Харківщині жінку звільнили з дитячого садка через Viber
02 вересня 2026, 15:45
У Дніпрі зросла кількість постраждалих від ворожої атаки
02 вересня 2026, 15:34
На Одещині пошкодили могили трьох військовослужбовців
02 вересня 2026, 15:18
Захищала коханого від ТЦК: на Чернігівщині жінка напала на поліцейського
02 вересня 2026, 15:05
Хто інформаційно "замовив" Тігіпка? Хвиля вже пішла
02 вересня 2026, 14:50
Росія вдарила по Національному університету харчових технологій у Києві
02 вересня 2026, 14:33
Удар РФ по Дніпру: у лікарні померла поранена жінка, вже двоє загиблих
02 вересня 2026, 14:12
Зеленський призначив нового командувача Сухопутними військами ЗСУ
02 вересня 2026, 13:55
У "Феофанії" знесли паркан і пошкодили дерева: поруч – ділянки родин двох суддів
02 вересня 2026, 13:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »