За допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК: на Рівненщині чоловік отримав штраф

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У Рівненській області чоловік за допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК для відстрочки від мобілізації

Про це йдеться у вироку суду, передає RegioNews.

Зазначається, що на початку листопада 2024 року чоловік вирішив виготовити підроблену довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією. У документі мало бути зазначено, що його дружині встановили ІІ групу інвалідності безстроково.

За матеріалами справи, чоловік знайшов в інтернеті зразок довідки, після чого за допомогою комп’ютера, ChatGPT та графічного редактора вніс до нього персональні дані дружини та іншу інформацію. Готовий документ він роздрукував на кольоровому принтері.

У фальшивій довідці йшлося про те, що 3 жовтня 2024 року жінка нібито пройшла первинний огляд в обласній МСЕК №1 та отримала ІІ групу інвалідності через загальне захворювання. Насправді такого документа комісія не видавала.

17 лютого 2026 року чоловік подав до ЦНАПу Сарненської міської ради заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Як підтвердження права на неї він додав завірену копію підробленої довідки.

Чоловік визнав свою вину та погодився з обставинами справи. Суд розглянув її у спрощеному провадженні без проведення судового засідання.

Суд визнав чоловіка винним у підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, у Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.Триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до підробки документів.